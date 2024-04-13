RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал, сколько предприятий в Украине производят оружие для ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они производят вооружение для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства поздравил украинцев с Днем работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент вручил государственные награды производителям оружия.

Зеленский отметил, что в Украине около 300 тысяч человек задействованы в производстве вооружения.

"Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в этом таком важном, приоритетном производстве. И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что благодаря украинским разработкам ВСУ очищают Черное море от вражеских кораблей, а украинские "Стугны", броня и FPV-дроны уже не являются чем-то необычным.

 

 

Оружие украинского производства

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОПКОружие в УкраинеВойна в Украине