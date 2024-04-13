Зеленський розповів, скільки підприємств в Україні виробляють зброю для ЗСУ

Глава держави привітав українців з Днем працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України. Президент вручив державні нагороди виробникам зброї.

Зеленський зазначив, що в Україні майже 300 тисяч людей задіяні у виробництві озброєння.

"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому такому важливому, пріоритетному виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що завдяки українським розробкам ЗСУ очищують Чорне море від ворожих кораблів, а українські "Стугни", броня та FPV-дрони вже не є чимось незвичним.