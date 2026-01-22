Зеленский рассказал, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

Россияне в день производят около полтысячи ударных дронов. Также враг активно производит баллистические ракеты.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Но этого недостаточно. Этого еще недостаточно. Россия имеет около 500 иранских дронов в день и десятки ракет, баллистических ракет", - сказал президент.

Зеленский обратил внимание, что Украина создала прекрасные идеи с дронами-перехватчиками и уже их применяет. Стране удается производить около 1000 единиц таких беспилотников в день.

Противодействие "Шахедам"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Россия с прошлого года хотела каждый день запускать по Украине по 1000 ударных дронов, но пока на этот уровень она не вышла.

При этом, по его словам, если врагу все же удастся выйти на такой уровень, то у Украины должно быть "минимум два перехватчика на один "Шахед".

Глава украинского государства обратил внимание, что Украина производит по 1000 дронов-перехватчиков в день, но для защиты от всех угроз этого недостаточно.

Недавно после очередной массированной атаки россиян глава украинского государства сказал, что работа Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительна. Он сказал, что был "прилет" по энергетическому объекту в Киевской области.

Стоит заметить, что российские удары по Украине стали еще более частым явлением на фоне резкого похолодания. Оккупанты бьют по энергетическим объектам, в результате чего у большого количества украинцев нет света и отопления. Также у некоторых жителей столицы отсутствует водоснабжение.