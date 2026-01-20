Зеленский назвал формулу противодействия "Шахедам" в случае запусков по 1000 в день

Украина вынуждена готовиться к худшему сценарию массированных дроновых атак России и наращивать производство перехватчиков в кратных объемах.

об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Россия стремится запускать до тысячи дронов в сутки

По словам Зеленского, Россия еще с прошлого года планировала выйти на уровень тысячи ударных дронов в день, однако пока не достигла этой цели.

"Среднее количество у них было около 250 в сутки. Сейчас я вижу где-то 350 - это их реальные возможности. Но мы должны рассчитывать на худший сценарий", - подчеркнул президент.

Два перехватчика на один "Шахед"

Зеленский подчеркнул, что в случае роста количества атак Украина должна действовать на опережение.

"Если россияне могут применять, например, тысячу дронов, значит, у нас должно быть минимум два перехватчика на один "Шахед", - заявил он.

Украина уже производит тысячу перехватчиков в сутки

Президент сообщил, что украинское производство перехватчиков уже достигло около тысячи единиц в сутки, однако этого пока недостаточно для полного перекрытия угроз.

При этом перехватчиков уже больше, чем подготовленных операторов.

Дефицит не техники, а мобильных групп

По словам Зеленского, ключевым вызовом сейчас является не производство, а масштабирование человеческого ресурса.

"Перехватчики уже обогнали количество наших операторов. Теперь мы должны догнать это количество групп, перехватчиков и соответствующих мобильных подразделений", - пояснил президент.

Он добавил, что эта задача хорошо известна Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и поставлена новому руководителю Министерства обороны Михаилу Федорову.

Ставка на партнерство и собственное производство

Зеленский уточнил, что наращивание возможностей происходит, в частности, в рамках двусторонних партнерских соглашений, которые предусматривают финансирование украинских оборонных производств.