Зеленский назвал формулу противодействия "Шахедам" в случае запусков по 1000 в день
Украина вынуждена готовиться к худшему сценарию массированных дроновых атак России и наращивать производство перехватчиков в кратных объемах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Россия стремится запускать до тысячи дронов в сутки
По словам Зеленского, Россия еще с прошлого года планировала выйти на уровень тысячи ударных дронов в день, однако пока не достигла этой цели.
"Среднее количество у них было около 250 в сутки. Сейчас я вижу где-то 350 - это их реальные возможности. Но мы должны рассчитывать на худший сценарий", - подчеркнул президент.
Два перехватчика на один "Шахед"
Зеленский подчеркнул, что в случае роста количества атак Украина должна действовать на опережение.
"Если россияне могут применять, например, тысячу дронов, значит, у нас должно быть минимум два перехватчика на один "Шахед", - заявил он.
Украина уже производит тысячу перехватчиков в сутки
Президент сообщил, что украинское производство перехватчиков уже достигло около тысячи единиц в сутки, однако этого пока недостаточно для полного перекрытия угроз.
При этом перехватчиков уже больше, чем подготовленных операторов.
Дефицит не техники, а мобильных групп
По словам Зеленского, ключевым вызовом сейчас является не производство, а масштабирование человеческого ресурса.
"Перехватчики уже обогнали количество наших операторов. Теперь мы должны догнать это количество групп, перехватчиков и соответствующих мобильных подразделений", - пояснил президент.
Он добавил, что эта задача хорошо известна Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и поставлена новому руководителю Министерства обороны Михаилу Федорову.
Ставка на партнерство и собственное производство
Зеленский уточнил, что наращивание возможностей происходит, в частности, в рамках двусторонних партнерских соглашений, которые предусматривают финансирование украинских оборонных производств.
Производство дронов-перехватчиков в Украине
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что до конца ноября прошлого года Украина планирует выйти на уровень производства 600-800 дронов-перехватчиков в сутки, однако реализацию этих планов могут осложнить российские удары.
Министр обороны Денис Шмыгаль также отмечал, что в ближайшее время страна должна достичь показателя в 1000 дронов-перехватчиков ежедневно, назвав это ответом на ночные атаки со стороны РФ.
Сейчас Украина уже имеет дроны-перехватчики, способные эффективно противодействовать российским "Шахедам", в том числе и версиям с реактивными двигателями.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о формировании в Украине эшелонированной системы перехвата "Шахедов" с помощью дронов.