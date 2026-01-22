Зеленський розповів, скільки дронів і балістики РФ виробляє щодня

Росіяни на день виробляють близько півтисячі ударних дронів. Також ворог активно виробляє балістичні ракети.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Але цього недостатньо. Цього ще недостатньо. Росія має близько 500 іранських дронів на день і десятки ракет, балістичних ракет", - сказав президент.

Зеленський звернув увагу, що Україна створила чудові ідеї з дронами-перехоплювачами і вже їх застосовує. Країні вдається виробляти близько 1000 одиниць таких безпілотників на день.

Протидія "Шахедам"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія з минулого року хотіла щодня запускати по Україні по 1000 ударних дронів, але поки що на цей рівень вона не вийшла.

Водночас, за його словами, якщо ворогові все ж таки вдасться вийти на такий рівень, то в України має бути "щонайменше два перехоплювачі на один "Шахед".

Глава української держави звернув увагу, що Україна виробляє по 1000 дронів-перехоплювачів на день, але для захисту від усіх загроз цього недостатньо.

Нещодавно після чергової масованої атаки росіян глава української держави сказав, що робота Повітряних сил по "Шахедах" незадовільна. Він сказав, що був "приліт" по енергетичному об'єкту в Київській області.

Варто зауважити, що російські удари по Україні стали ще частішим явищем на тлі різкого похолодання. Окупанти б'ють по енергетичних об'єктах, унаслідок чого у великої кількості українців немає світла та опалення. Також у деяких жителів столиці відсутнє водопостачання.