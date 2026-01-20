RU

Зеленский: работа Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительна, будут выводы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российским оккупантам сегодня утром удалось атаковать "Шахедами" энергообъект в Киевской области. Работа Воздушных сил по таким дронам является неудовлетворительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что провел специальный селектор, на котором обсуждалась ситуация в регионах. Речь о восстановлении и привлечении необходимых ресурсов. Сложнее всего сейчас в Киеве. 

"Утром были попадания "Шахедов" по ​​объекту энергетики в области. Бригады сейчас работают. Работа Воздушных сил по "Шахедам" неудовлетворительна: есть перехватчики, много сил задействовано - мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой", - обратил внимание глава государства. 

Он добавил, что обсудил эту ситуацию с министром обороны Михаилом Федоровым. Президент пообещал, что выводы будут сделаны. 

Также глава украинского государства рассказал, что говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем ОП Кириллом Будановым и лидером фракции СН в Раде Давидом Арахамией, которые представляют Украину на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

Украинская делегация активно работает с  американской стороной и европейскими представителями относительно возможных встреч и пакетов поддержки. 

"Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день. Оружие нужно каждый день. Оборудование для восстановления для резерва нужно каждый день. Если формат Давоса это обеспечит - реальные результаты для Украины - Украина там будет представлена. Никому не нужна пустая политика и разговор без результатов", - сказал он. 

К слову, по данным Воздушных сил, украинские воины в ночь на 20 января сбили 315 из 339 ударных беспилотников врага

Атака на энергообъекты

Напомним, в ночь на 20 января российские оккупанты в очередной раз ударили по объектам энергетической инфраструктуры.

После такой атаки ситуация со светом в Киеве ухудшилась. В некоторых многоэтажках электроснабжение отсутствует с момента российского удара.

Детальнее о последствиях удара по столице - в материале РБК-Украина.

