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Зеленский рассказал НАТО, как склонить Россию к украинской "формуле мира"

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Киев, Понедельник 21 ноября 2022 15:25
Зеленский рассказал НАТО, как склонить Россию к украинской "формуле мира" Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем противовоздушной обороны для того, чтобы склонить Россию к принятию "формулы мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Парламентской ассамблее НАТО.

Он отметил, что если Украина получит полную защиту неба, то это сделает невозможным террористический замысел России.

"Когда российские ракеты, иранские дроны и другие орудия террора не смогут достичь предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами. А именно - следовать нашей "формуле мира". Мы можем это обеспечить, но для этого Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО, достаточным весом оборонной и финансовой поддержки. Государство-террорист должно видеть, что у него нет шанса", - подчеркнул президент.

Напомним, украинская "формула мира" заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

Зеленский уже предложил поддержать ее премьер-министру Британии Риши Сунаку в ходе его визита в Киев.

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Владимир Зеленский НАТО Российская Федерация ПВО Война России против Украины
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