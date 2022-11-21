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Зеленський розповів НАТО, як схилити Росію до української "формули миру"

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Київ, Понеділок 21 листопада 2022 15:25
Зеленський розповів НАТО, як схилити Росію до української "формули миру" Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Україну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем протиповітряної оборони для того, щоб схилити Росію до ухвалення "формули миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Парламентській асамблеї НАТО.

Він зазначив, що якщо Україна отримає повний захист неба, то це унеможливить терористичний задум Росії.

"Коли російські ракети, іранські дрони та інші знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішеней, Росії доведеться робити те, що потрібно нам з вами. А саме - слідувати нашій "формулі миру". Ми можемо це забезпечити, але для цього Україну необхідно забезпечити достатньою кількістю систем ППО та ПРО, достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист має бачити, що у неї немає шансу", - підкреслив президент.

Нагадаємо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

Зеленський вже запропонував підтримати її прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку під час його візиту до Києва.

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