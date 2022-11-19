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Зеленский предложил премьеру Британии поддержать украинскую формулу мира

Новина українською →
Киев, Суббота 19 ноября 2022 17:13
Зеленский предложил премьеру Британии поддержать украинскую формулу мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Британии Риши Сунаку поддержать украинскую формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

"Украинская формула мира очень конкретна и вполне реалистична. Одно из преимуществ нашей формулы мира – это возможность для наших партнеров проявить лидерство в реализации этой формулы. Мы предлагаем нашим друзьям проявить себя в том, в чем они наиболее сильны. Именно на этой основе обсудили сегодня возможности Великобритании стать соавтором мира в Украине во всей Европе", - отметил президент Украины.

Зеленский впервые представил украинскую формулу мира в ходе выступления на саммите стран G20. Среди ее основных пунктов:

  • Радиационная и ядерная сохранность.
  • Продовольственная безопасность.
  • Энергетическая сохранность.
  • Освобождение всех пленных и депортированных.
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  • Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
  • Возвращение справедливости.
  • Противодействие экоциду.
  • Недопущение эскалации.
  • Фиксация окончания войны.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Украину. Политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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