Зеленский предложил премьеру Британии поддержать украинскую формулу мира

"Украинская формула мира очень конкретна и вполне реалистична. Одно из преимуществ нашей формулы мира – это возможность для наших партнеров проявить лидерство в реализации этой формулы. Мы предлагаем нашим друзьям проявить себя в том, в чем они наиболее сильны. Именно на этой основе обсудили сегодня возможности Великобритании стать соавтором мира в Украине во всей Европе", - отметил президент Украины.

Зеленский впервые представил украинскую формулу мира в ходе выступления на саммите стран G20. Среди ее основных пунктов: