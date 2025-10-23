ua en ru
Зеленский разнес идею с "обменом территориями": просто чьи-то желания и это неприемлемо

Украина, Четверг 23 октября 2025 19:55
Зеленский разнес идею с "обменом территориями": просто чьи-то желания и это неприемлемо Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз "разнес" идею с любым "обменом территориями" с российскими оккупантами. Украина не будет менять свои территории на свои же.

Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Президент подчеркнул, что когда Украина из-за чьей-то прихоти должна менять свои территории на свои же - это недопустимо. И называть это "обменом" не стоит.

"Это просто чьи-то желания. Россияне не получат какую-то определенную дополнительную землю, если вы выйдете со своей территории. Это не обмен. Я не понимаю, что это такое. Это не только эти обмены, это же не только о территории, это о нашем суверенитете. Это неприемлемо", - подчеркнул Зеленский.

Территориальные требования России

Отметим, 19 октября в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы требовал от Зеленского согласиться на территориальные требования российского диктатора Владимира Путина, иначе Путин якобы "уничтожит Украину".

Более того, во время общения с прессой Трамп дал понять, что Путин уже захватил определенную часть территории Украины , поэтому, мол, что-то точно заберет себе.

Американское издание The Washington Post писало, что во время телефонного разговора Путина с Трампом диктатор намекнул якобы на готовность остановить войну и выйти из Запорожской и Херсонской областей. Но в обмен Кремль требует себе полный контроль над Донецкой областью.

