Зеленский раскрыл, о чем планирует в понедельник говорить с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится в этот понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.
"Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию", - сказал президент.
Он подчеркнул, что отсутствие воли у России даже к выполнению простого приказа о прекращении ударов может потребовать значительных усилий, чтобы заставить ее к большему - мирному сосуществованию с соседями в течение десятилетий.
"Но все вместе работаем ради мира и безопасности", - добавил президент.
Зеленский также сообщил, что в течение дня происходила координация с международными партнерами.
По его словам, в графике уже запланированы новые разговоры, а в понедельник должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом. Он планирует обсудить все детали по завершению убийств и по завершению войны.
"Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", - подчеркнул он.
Встреча Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 15 августа (по киевскому времени ночь с 15 на 16 августа), провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.
А уже утром, 16 августа, по дороге с Аляски в Вашингтон Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО.
Также известно, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в следующую пятницу, 22 августа. При этом Путин публично не обещал провести такую встречу.