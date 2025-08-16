Зеленский раскрыл, о чем планирует в понедельник говорить с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится в этот понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Спасибо за поддержку! Все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира. Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию", - сказал президент.

Он подчеркнул, что отсутствие воли у России даже к выполнению простого приказа о прекращении ударов может потребовать значительных усилий, чтобы заставить ее к большему - мирному сосуществованию с соседями в течение десятилетий.

"Но все вместе работаем ради мира и безопасности", - добавил президент.

Зеленский также сообщил, что в течение дня происходила координация с международными партнерами.

По его словам, в графике уже запланированы новые разговоры, а в понедельник должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом. Он планирует обсудить все детали по завершению убийств и по завершению войны.

"Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", - подчеркнул он.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 15 августа (по киевскому времени ночь с 15 на 16 августа), провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.

А уже утром, 16 августа, по дороге с Аляски в Вашингтон Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО.