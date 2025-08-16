ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп поговорил с Зеленским и созвонился с лидерами НАТО после встречи с Путиным

Вашингтон, Суббота 16 августа 2025 09:47
UA EN RU
Трамп поговорил с Зеленским и созвонился с лидерами НАТО после встречи с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американский лидер Дональд Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп позвонил лидерам стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что во время полета в Вашингтон Трамп имел "длительный разговор" с президентом Украины Зеленским.

По состоянию на 9:30 президент США разговаривал по телефону с лидерами НАТО. Поэтому высадка Трампа из самолета задерживалась, поскольку президент завершал разговор.

Журналист Axios Барак Равид написал в X (Twitter), что телефонный разговор Дональда Трампа с Зеленским и европейскими союзниками длился более 1,5 часа.

ОП подтверждает разговор

В Офисе президента подтвердили журналистам, что разговор Зеленского и Трампа состоялся и уже завершился.

Отмечается, что это был длительный звонок, сначала поговорили Зеленский и Трамп, потом подключились европейские лидеры.

Подробности от Зеленского

Позже президент Украины сообщил, что поговорил с Трампом один на один, а затем также с участием европейских лидеров. Разговор один на один длился час, еще полчаса - общий разговор.

Он подтвердил, что готов к трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия, и подчеркнул - ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров.

"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - сообщил Зеленский.

Президент заявил о важности участия европейцев в гарантиях безопасности вместе с США.

"Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны об участии в гарантировании безопасности Украины", - добавил он.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 15 августа (по киевскому времени ночь с 15 на 16 августа), провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.

Встреча прошла в формате "три на три" и длилась почти три часа. Со стороны США вместе с Трампом были государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. Российскую делегацию, кроме Путина, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы.

Трамп заявил, что соглашения по Украине достичь не удалось, впрочем "определенный прогресс есть".

В то же время агентство Reuters сообщило, что американский президент передал Путину письмо от Мелании Трамп, которое касалось украинских детей.

В Европе уже реагируют на встречу Трампа и Путина. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия