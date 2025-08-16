Трамп поговорил с Зеленским и созвонился с лидерами НАТО после встречи с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп позвонил лидерам стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что во время полета в Вашингтон Трамп имел "длительный разговор" с президентом Украины Зеленским.
По состоянию на 9:30 президент США разговаривал по телефону с лидерами НАТО. Поэтому высадка Трампа из самолета задерживалась, поскольку президент завершал разговор.
Журналист Axios Барак Равид написал в X (Twitter), что телефонный разговор Дональда Трампа с Зеленским и европейскими союзниками длился более 1,5 часа.
ОП подтверждает разговор
В Офисе президента подтвердили журналистам, что разговор Зеленского и Трампа состоялся и уже завершился.
Отмечается, что это был длительный звонок, сначала поговорили Зеленский и Трамп, потом подключились европейские лидеры.
Подробности от Зеленского
Позже президент Украины сообщил, что поговорил с Трампом один на один, а затем также с участием европейских лидеров. Разговор один на один длился час, еще полчаса - общий разговор.
Он подтвердил, что готов к трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия, и подчеркнул - ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров.
"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - сообщил Зеленский.
Президент заявил о важности участия европейцев в гарантиях безопасности вместе с США.
"Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны об участии в гарантировании безопасности Украины", - добавил он.
Встреча Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 15 августа (по киевскому времени ночь с 15 на 16 августа), провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Встреча прошла в формате "три на три" и длилась почти три часа. Со стороны США вместе с Трампом были государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. Российскую делегацию, кроме Путина, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы.
Трамп заявил, что соглашения по Украине достичь не удалось, впрочем "определенный прогресс есть".
В то же время агентство Reuters сообщило, что американский президент передал Путину письмо от Мелании Трамп, которое касалось украинских детей.
