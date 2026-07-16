Корецкий сделал первое заявление после назначения и назвал главный приоритет
Ключевая задача нового Кабмина - полное обеспечение Сил обороны Украины и масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса.
С таким заявлением выступил новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Как сообщил глава правительства, он приступает к выполнению своих обязанностей с четко определенными приоритетами.
"Наша главная задача - полное обеспечение Сил обороны Украины и масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дроны всех типов, наземные роботизированные комплексы, современное оборудование и вооружение", - заявил он.
Кроме того, стартует активная подготовка страны к зиме. Также планируется поддержка украинских граждан и бизнеса.
"Наша обязанность - выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг", - добавил Корецкий.
Также в центре внимания будут проблемы прифронтовых общин, которые ежедневно страдают от российского террора.
Кроме того, в приоритете остается усиление взаимодействия с международными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов и максимально эффективное использование международной помощи.
"Наш стратегический курс остается неизменным - полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе", - подытожил Корецкий.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Сергей Корецкий возглавил Кабинет Министров Украины.
Также мы рассказывали все важные и интересные факты о новом премьер-министре.