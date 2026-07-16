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Корецкий сделал первое заявление после назначения и назвал главный приоритет

13:46 16.07.2026 Чт
2 мин
Новый премьер-министр Украины раскрыл свой план действий
aimg Юлия Капитонова
Корецкий сделал первое заявление после назначения и назвал главный приоритет Фото: Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Ключевая задача нового Кабмина - полное обеспечение Сил обороны Украины и масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса.

С таким заявлением выступил новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Как сообщил глава правительства, он приступает к выполнению своих обязанностей с четко определенными приоритетами.

"Наша главная задача - полное обеспечение Сил обороны Украины и масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дроны всех типов, наземные роботизированные комплексы, современное оборудование и вооружение", - заявил он.

Кроме того, стартует активная подготовка страны к зиме. Также планируется поддержка украинских граждан и бизнеса.

"Наша обязанность - выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг", - добавил Корецкий.

Также в центре внимания будут проблемы прифронтовых общин, которые ежедневно страдают от российского террора.

Кроме того, в приоритете остается усиление взаимодействия с международными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов и максимально эффективное использование международной помощи.

"Наш стратегический курс остается неизменным - полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе", - подытожил Корецкий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сергей Корецкий возглавил Кабинет Министров Украины.

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