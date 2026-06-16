Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Трампом

После встреч на саммите Зеленский заявил, что все участники G7 подтвердили поддержку Украины и осудили последние российские удары по гражданской инфраструктуре.

Что сказали лидеры G7 о войне

По словам президента, лидеры стран «Группы семи» не видят готовности России к завершению войны.

"Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Все считают, что не видят желания со стороны России. Прежде всего, Путин не хочет заканчивать, но нужно заставить его", - сказал Зеленский.

Он добавил, что партнеры поддерживают усиление санкционного давления на Россию, в частности меры против так называемого теневого флота.

Разговор с Трампом о ПВО и ракетах

Президент сообщил, что во время встречи с Дональдом Трампом обсуждал вопрос укрепления украинской противовоздушной обороны.

"Мы говорили о том, что нужно Украине. ПВО, все признают, все будут помогать. Абсолютно вся СИМКа будет работать над тем, чтобы усилить нашу защиту", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, украинская и американская команды будут работать над возможностью получения лицензий на производство антибаллистических систем и ракет.

Подготовка к зиме и поддержка партнеров

Отдельно на саммите обсудили подготовку Украины к следующему отопительному сезону.

Зеленский рассказал, что представил партнерам так называемый «зимний пакет», который предусматривает дополнительную поддержку энергетического сектора, поставки топлива и защиту критической инфраструктуры.

По его словам, поддержку в этом вопросе выразили Канада, Япония, Германия и другие страны-партнеры.

Помощь в восстановлении Лавры и Чернобыля

Президент также сообщил, что Франция поможет с восстановлением защитного саркофага на Чернобыльской АЭС после российских атак дронами.

Кроме того, Швейцария присоединится к работам по восстановлению объектов Киево-Печерской лавры, пострадавших в результате российских ударов.

Поддержка вступления Украины в ЕС

По словам Зеленского, участники саммита G7 подтвердили поддержку европейской интеграции Украины.

Президент отметил, что партнеры считают открытие переговорных кластеров справедливым шагом и пока не видят препятствий для дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.