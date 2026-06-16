Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом

Після зустрічей на саміті Зеленський заявив, що всі учасники G7 підтвердили підтримку України та засудили останні російські удари по цивільній інфраструктурі.

Що сказали лідери G7 про війну

За словами президента, лідери країн "Групи семи" не бачать готовності Росії до завершення війни.

“Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії. Передусім, Путін не хоче закінчувати, але треба змусити його”, - сказав Зеленський.

Він додав, що партнери підтримують посилення санкційного тиску на Росію, зокрема заходи проти так званого тіньового флоту.

Розмова з Трампом про ППО та ракети

Президент повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом обговорював питання зміцнення української протиповітряної оборони.

“Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО, всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся СІМКа буде працювати над тим, щоб посилити наш захист”, - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, українська та американська команди працюватимуть над можливістю отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Підготовка до зими та підтримка партнерів

Окремо на саміті обговорили підготовку України до наступного опалювального сезону.

Зеленський розповів, що представив партнерам так званий "зимовий пакет", який передбачає додаткову підтримку енергетичного сектору, постачання пального та захист критичної інфраструктури.

За його словами, підтримку в цьому питанні висловили Канада, Японія, Німеччина та інші країни-партнери.

Допомога у відновленні Лаври та Чорнобиля

Президент також повідомив, що Франція допоможе з відновленням захисного саркофага на Чорнобильській АЕС після російських атак дронами.

Крім того, Швейцарія долучиться до робіт з відновлення об'єктів Києво-Печерської лаври, які постраждали внаслідок російських ударів.

Підтримка вступу України до ЄС

За словами Зеленського, учасники саміту G7 підтвердили підтримку європейської інтеграції України.

Президент зазначив, що партнери вважають відкриття переговорних кластерів справедливим кроком і наразі не бачать перешкод для подальшого просування України до членства в Європейському Союзі.