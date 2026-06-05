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В Кремле запутались, приедет ли посланец Трампа в Москву

22:57 05.06.2026 Пт
2 мин
Ушаков и Песков не смогли договориться, будет ли визит Уиткоффа
aimg Иван Носальский
В Кремле запутались, приедет ли посланец Трампа в Москву Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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В Москве не могут определиться, состоится ли визит спецпредставителей президента США в Россию в ближайшее время.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ru.

По словам Ушакова, Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. В частности, он связывается со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Об этом неоднократно заявлялось (будущем визите Уиткоффа и Кушнера - ред.), в том числе и я упоминал. Поездка готовится", - сказал он.

Песков говорил обратное

Стоит заметить, что только сегодня, 5 июня, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверял, что визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву не ожидается.

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К слову, несколько дней назад руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшее время должен состояться первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев. По его словам, после этого они поедут в Москву.

Такой визит в Киев анонсировали еще в начале апреля, но он так и не состоялся.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что этот визит в первую очередь нужен Уиткоффу и Кушнеру, поскольку они ездили только в Москву, и это "не очень уважительно".

К слову, по данным западных СМИ, Россия уже "устала" от визитов Уиткоффа. В Москве хотят наладить новый формат мирных переговоров.

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