В Кремле запутались, приедет ли посланец Трампа в Москву

В Москве не могут определиться, состоится ли визит спецпредставителей президента США в Россию в ближайшее время.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ru .

По словам Ушакова, Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. В частности, он связывается со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Об этом неоднократно заявлялось (будущем визите Уиткоффа и Кушнера - ред.), в том числе и я упоминал. Поездка готовится", - сказал он.

Песков говорил обратное

Стоит заметить, что только сегодня, 5 июня, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверял, что визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву не ожидается.

К слову, несколько дней назад руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшее время должен состояться первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев. По его словам, после этого они поедут в Москву.

Такой визит в Киев анонсировали еще в начале апреля, но он так и не состоялся.