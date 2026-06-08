Зеленский созвонился с посланцами Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X .

По словам Равида, о разговоре Зеленского с Уиткоффом и Кушнером ему сообщил неназванный источник.

Пока более подробных деталей о разговоре нет.

Обновлено 22:13

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам рассказал, что Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером во время технической посадки самолета в аэропорту Кишинева.

Подробностей разговора он также не раскрыл.

Мирные переговоры Украины, США и РФ

Стоит заметить, что с прошлого года при посредничестве США проходят мирные переговоры между Украиной и Россией.

С американской стороны в мирном процессе активно участвуют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали в Москву, где они встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

По состоянию на сейчас переговоры остаются на паузе, поскольку Россия для продолжения диалога требует выполнения своих ультиматумов по Донбассу.