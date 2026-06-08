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Зеленский созвонился с посланцами Трампа

22:09 08.06.2026 Пн
2 мин
Уиткофф и Кушнер скоро могут приехать в Украину
aimg Иван Носальский
Зеленский созвонился с посланцами Трампа Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.

По словам Равида, о разговоре Зеленского с Уиткоффом и Кушнером ему сообщил неназванный источник.

Пока более подробных деталей о разговоре нет.

Обновлено 22:13

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам рассказал, что Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером во время технической посадки самолета в аэропорту Кишинева.

Подробностей разговора он также не раскрыл.

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Мирные переговоры Украины, США и РФ

Стоит заметить, что с прошлого года при посредничестве США проходят мирные переговоры между Украиной и Россией.

С американской стороны в мирном процессе активно участвуют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали в Москву, где они встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

По состоянию на сейчас переговоры остаются на паузе, поскольку Россия для продолжения диалога требует выполнения своих ультиматумов по Донбассу.

При этом, по словам руководителя ОП Кирилла Буданова, Уиткофф и Кушнер подтвердили, что в ближайшее время они посетят Киев.

Как отметил Буданов, после этого посланцы Трампа должны поехать в Москву.

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