Количество пострадавших от атаки на Киев резко возросло

В Киеве количество пострадавших возросло до 79.

По состоянию на 12:00 также сообщали о 6 погибших жителях Киева. Как он уточнил, на ряде локаций еще работают спасатели, поэтому количество пострадавших и погибших, вероятно, может измениться. В разных районах столицы повреждены дома, административные здания, медучреждения. Полностью выгорел автосалон китайского производителя Zeekr. Большинство пожаров уже удалось потушить. Среди раненых есть трое детей - 3, 11 и 17 лет. Напомним, Россия во время сегодняшнего удара направила основной удар именно на столицу. Враг использовал около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет - с ними ПВО трудно справиться.