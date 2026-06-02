Война в Украине

Количество пострадавших от атаки на Киев резко возросло

14:42 02.06.2026 Вт
Среди раненых есть дети
aimg Елена Чупровская
Количество пострадавших от атаки на Киев резко возросло Фото: последствия удара по Киеву 2 июня (Getty Images)
В Киеве количество пострадавших возросло до 79.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По состоянию на 12:00 также сообщали о 6 погибших жителях Киева.

Как он уточнил, на ряде локаций еще работают спасатели, поэтому количество пострадавших и погибших, вероятно, может измениться.

В разных районах столицы повреждены дома, административные здания, медучреждения. Полностью выгорел автосалон китайского производителя Zeekr.

Большинство пожаров уже удалось потушить.

Среди раненых есть трое детей - 3, 11 и 17 лет.

Напомним, Россия во время сегодняшнего удара направила основной удар именно на столицу. Враг использовал около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет - с ними ПВО трудно справиться.

Утром Россия также ударила по одному из важнейших объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала противник наносил удар беспилотниками, а затем "подключил" и ракеты.

Во время сегодняшней атаки на Украину враг увеличил количество ракет "Циркон". ПВО не смогла их перехватить, ведь не все системы способны справиться с этими воздушными целями. Аналитик по безопасности Антон Земляной рассказал в комментарии РБК-Украина об особенностях "Цирконов", а также уточнил, есть ли возможность у врага применять эти ракеты массированно.

