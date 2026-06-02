Противокорабельные "Цирконы", баллистика и крылатые ракеты: как ПВО отражала атаку по Украине

Россия ночью нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по Украине - более 700 средств нападения одновременно, главная цель - Киев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ.

Атака по состоянию на момент публикации сводки продолжалась - в воздушном пространстве оставались ударные беспилотники.

Главный удар пришелся на Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

По предварительным данным, зафиксировано попадание 33 ракет и 33 ударных беспилотников - на 38 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила 642 цели - 40 ракет и 602 беспилотника.

В результате ночной атаки в нескольких городах есть погибшие и пострадавшие. По данным о последствиях обстрела Киева, Харькова и Днепра, в столице погибли четыре человека, 58 получили ранения, в Днепре - пятеро погибших и 25 пострадавших, в Харькове 10 раненых, в том числе ребенок.

Как сообщает РБК-Украина, утром 2 июня Россия нанесла повторный удар баллистикой по Киеву - в городе прозвучала серия громких взрывов, а жителей призвали немедленно идти в укрытие.