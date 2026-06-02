Война в Украине

Противокорабельные "Цирконы", баллистика и крылатые ракеты: как ПВО отражала атаку по Украине

09:15 02.06.2026 Вт
Зафиксировано попадание десятков баллистических ракет и не только
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки по Киеву (t.me/dsns_telegram)
Россия ночью нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по Украине - более 700 средств нападения одновременно, главная цель - Киев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксировано 729 средств воздушного нападения: 73 ракеты и 656 беспилотников.

Ракетная часть:

  • 8 гиперзвуковых ракет "Циркон" - с временно оккупированного Крыма и Курской области РФ;
  • 33 баллистические ракеты "Искандер-М" - из Брянской, Курской, Ростовской областей и Крыма;
  • 27 крылатых ракет Х-101 - из Вологодской области;
  • 5 крылатых ракет "Калибр" - из акватории Каспийского моря.

Дроновая составляющая: 656 ударных беспилотников различных типов - "Шахед", "Гербера", "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Фото: как отражала атаку врага ПВО 2 июня (https://t.me/kpszsu/63655)

Что сбила ПВО

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила 642 цели - 40 ракет и 602 беспилотника.

В частности сбито:

  • 11 баллистических ракет "Искандер-М";
  • 26 крылатых ракет Х-101;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 602 вражеских беспилотника различных типов.

По предварительным данным, зафиксировано попадание 33 ракет и 33 ударных беспилотников - на 38 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

Главный удар пришелся на Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Атака по состоянию на момент публикации сводки продолжалась - в воздушном пространстве оставались ударные беспилотники.

В результате ночной атаки в нескольких городах есть погибшие и пострадавшие. По данным о последствиях обстрела Киева, Харькова и Днепра, в столице погибли четыре человека, 58 получили ранения, в Днепре - пятеро погибших и 25 пострадавших, в Харькове 10 раненых, в том числе ребенок.

Как сообщает РБК-Украина, утром 2 июня Россия нанесла повторный удар баллистикой по Киеву - в городе прозвучала серия громких взрывов, а жителей призвали немедленно идти в укрытие.

Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
