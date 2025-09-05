ua en ru
Зеленский: даже Путин не против членства Украины в ЕС, позиция Венгрии выглядит странной

Украина, Пятница 05 сентября 2025 14:13
Зеленский: даже Путин не против членства Украины в ЕС, позиция Венгрии выглядит странной Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина выполняет все требования для вступления в Евросоюз, но процесс блокируется Венгрией. Это выглядит особенно странно на фоне того, что даже российская сторона уже фактически смирилась с евроинтеграцией Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Зеленский отметил, что в ситуации, когда даже российский диктатор Владимир Путин не возражает против членства Украины в Евросоюзе, позиция "друзей России", в частности Венгрии, по этому вопросу является странной.

"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли, но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если уж даже Путин не отрицает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии по кластерам в переговорах выглядит действительно странно", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что несмотря на то, что Венгрия блокирует процесс вступления Украины в ЕС, но "с нашей стороны шагов навстречу никто не останавливал".

"Юридически, да и фактически, мы делаем все, что нам рекомендует Евросоюз, Еврокомиссия. Поэтому я не вижу, что является фундаментом для каких-либо мер со стороны венгерской стороны к нам. Но тем не менее, мы готовы к диалогу", - отметил глава государства.

Зеленский не против встретиться с Орбаном

Президент подчеркнул, что готов к встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по этому вопросу.

"Мы готовы встречаться с Орбаном, проговаривать, чем еще они не довольны и чем еще мы можем (им - ред.) помочь, чтобы они были наконец довольны", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в вопросе будущего членства Украины в Евросоюзе уже есть единодушие.

Вступление Украины в ЕС

Заметим, что еще вчера после встречи "коалиции решительных" в Париже Зеленский отметил, что членство Украины в Европейском Союзе в списке гарантий безопасности, которые хочет получить Киев, вынесено в отдельный пункт, как одна из ключевых гарантий, которых требует Украина.

Стоит отметить, что сейчас Евросоюз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии.

Однако 27 августа стало известно, что Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

