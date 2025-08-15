Зеленский: россияне убивают в день переговоров, сигналов о завершении войны нет

Зеленский отметил, что он получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи на Аляске - о том, с чем едет туда российский диктатор Владимир Путин. Параллельно поступают доклады из регионов Украины, которые 15 августа попали под российские атаки.

"Сумы - российский удар по центральному рынку. Днепровщина - удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина - сознательные российские удары. Война продолжается", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нет никаких сигналов о подготовке Кремля завершить войну в Украине. В день переговоров на Аляске враг продолжает убивать. Это очень много говорит о реальных намерениях российского режима и Путина.

"Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть - россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", - резюмировал Зеленский.