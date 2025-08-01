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Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины

Пятница 01 августа 2025 02:35
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Учения Беларуси и РФ: пограничники оценили риск провокаций против Украины Иллюстративное фото: пограничники оценили риск провокаций против Украины из Беларуси (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сейчас на территории Беларуси нет сформированных или тех ударных группировок, которые бы угрожали Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"По состоянию на сейчас какого-то изменения обстановки непосредственно по направлению нашей границы мы не фиксируем. На территории Беларуси нет сформированных или тех, которые бы формировались, каких-то ударных группировок, которые бы угрожали нашей стране. Но наша бдительность должна быть постоянная", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос относительно учений Беларуси и России Демченко заверил, что Украина следит за тем, что должно произойти на территории соседней страны.

"Нужно понимать, что в целом, как и раньше, несмотря на активную или неактивную фазу, направление границы с Беларусью для нас остается угрожающим. Поэтому мы продолжаем исключительно наращивать наши оборонительные возможности... по линии границы, укрепляя ее в инженерном отношении, а также в пограничном", - рассказал Демченко.

Однако, если говорить об активной фазе этих учений, то угроза для Украины в этот период будет расти. Но, это задача разведки - отследить, какое количество своих сил Россия сможет привлечь к этим учениям на территорию Беларуси.

"Но нельзя исключать, даже несмотря на то, например, если это будет небольшое количество (этих сил - ред.), что не будут совершаться какие-то провокации по направлению нашей границы, или другие какие-то действия", - заявил спикер.

Военные учения в Беларуси

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" запланированы на середину сентября. В Москве утверждают, что маневры будут носить исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.

При этом в Минобороны Беларуси заявили о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.

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