Вместо мобилизации - контракты: Зеленский назвал условие для изменений в армии

Понедельник 23 февраля 2026 09:33
Вместо мобилизации - контракты: Зеленский назвал условие для изменений в армии Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии, но пока не имеет на нее финансирования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в разговоре с ВВС.

"Достаточно ли в целом финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда", - заявил Зеленский.

Президент Украины при этом отметил, что Украине нужно больше помощи, ведь воюющая страна не имеет одинакового количества оружия с Российской Федерацией.

"Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию - или когда мы переведем нашу армию - с мобилизации на контракты. То же, что делает (российский диктатор Владимир - ред.) Путин", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, он платит каждому человеку деньги за контракт, который готов идти воевать против Украины.

"Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - подчеркнул президент Украины.

Мобилизация в Украине

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил о масштабах проблем с мобилизацией, отметив, что сейчас в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.

При этом депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что в Украине готовят изменения в подходах мобилизации и постепенную корректировку действующих процедур.

По словам Вениславского, одним из ключевых направлений изменений является увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более прогнозируемой для граждан.

