Сигнал для НАТО: в ISW объяснили, зачем Путин пришел в военной форме на "Запад-2025"

Российский диктатор Владимир Путин появился в военной форме на завершающем этапе российско-белорусских учений "Запад-2025". Вероятно это "сигнал" для стран НАТО, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

16 сентября Путин лично посетил район проведения учений "Запад-2025" в Нижегородской области на полигоне "Мулино", где проходил завершающий этап маневров. Российский диктатор надел военную форму.

Как отмечают аналитики, это лишь второй случай, когда Путин появился в военной форме на публичном мероприятии после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Впервые он надел военную форму во время визита в Курскую область в марте 2025 года.

По мнению ISW, появление Путина 16 сентября в военной форме может быть попыткой "продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне эскалации против государств НАТО".

В отчете подчеркивается, что это "сигнал" для Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.

По данным ISW, вместе с Путиным учения посетили министр обороны Андрей Белоусов и его заместители.

В маневрах участвовали подразделения Ленинградского и Московского военных округов, Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск, флотов РФ, а также белорусские силы в составе Объединенной региональной группировки.

Путин заявил, что всего к учениям было привлечено около 100 тысяч военнослужащих, в том числе из шести иностранных государств. Позже он встретился с военными из Индии, Бангладеш, Буркина-Фасо, ДР Конго, Мали и Ирана.