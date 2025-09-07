Зеленский: Россия бьет все наглее, Путин испытывает, смирится ли мир

Россия усилила удары по Украине. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается проверить, смирится ли мир с этой агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент рассказал, что после массированного российского удара в украинских городах, в частности в Киеве, Сумах и других общинах, врачи оказывают помощь раненым.

По его словам, география атак за сутки охватила Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье.

В столице, по его словам, до сих пор продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться тела людей. Он также упомянул и о поврежденном здании Кабмина.

В целом, как пояснил глава государства, сейчас известно о более четырех десятках пострадавших по стране, из них 20 - в Киеве.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что только в столице воздушная тревога продолжалась более семи с половиной часов, а Киев этой ночью стал одной из главных мишеней российских дронов.

Реакция партнеров на атаку по Украине

По словам президента, важно то, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар.

"Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир - примут ли они это, или смирятся", - отметил он.

И поэтому, по мнению Зеленского, важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями - санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией.

"Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также - наша дальнобойность. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы - логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров", - подытожил он.