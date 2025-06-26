Зеленский анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в Риме международной конференции по восстановлению Украины. Лидеры стран-партнеров соберутся вместе, чтобы обсудить стратегии восстановления Украины после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время заседания ПАСЕ.
Итак, на 10-11 июля 2025 года запланирована в Италии международная конференция по восстановлению Украины.
Союзников Украины собирает премьер Италии Джорджа Мелони, чтобы обсудить поэтапное восстановление Украины после масштабных разрушений, вызванных войной с Россией.
Ожидается, что в конференции примут участие лидеры ключевых стран-партнеров, представители международных финансовых учреждений, а также крупного бизнеса.
"Мы благодарны Италии за эту инициативу. Это важное событие, которое позволит согласовать четкую дорожную карту восстановления нашей страны. Мы говорим не только об инфраструктуре, но и о восстановлении экономики, социальной сферы, энергетики и правовой системы", - заявил Зеленский.
Конференция станет логическим продолжением нынешней Ukraine Recovery Conference, которая проходила в Берлине. Однако итальянское событие, по словам аналитиков, будет иметь больше политическую окраску - речь идет об участии именно глав государств и правительств, которые могут принять стратегические решения по долгосрочной помощи Украине.
Главные темы предстоящей конференции:
- финансирование восстановления разрушенной критической инфраструктуры;
- привлечение частных инвесторов к региональным проектам;
- модернизация энергосистемы Украины;
- интеграция украинской экономики в единый европейский рынок;
- антикоррупционные реформы и правовая среда для бизнеса.
Также ожидается, что во время конференции будет объявлено о конкретных решениях по запуску новых международных фондов, соглашений о восстановлении объектов в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий - в частности, в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.
Почему это важно
Несмотря на активную фазу войны, Украина продолжает формировать основу для восстановления и будущей интеграции в ЕС. Мероприятие в Риме должно стать сигналом для глобального сообщества: международная поддержка Украины - не только в сфере безопасности, но и в экономическом измерении - остается стабильной.
На фоне растущих вызовов, в частности в энергетическом секторе после последних атак РФ на украинскую инфраструктуру, стратегическое планирование восстановления становится вопросом выживания для миллионов граждан.
По итогам саммита в Риме ожидается подписание межправительственных меморандумов, а также формирование новых платформ для координации усилий доноров.
Напомним, что Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после российского вторжения в 411 млрд долларов. Это выше по сравнению с предыдущей оценкой 349 млрд долларов, представленной в сентябре 2022 года. Также стоит заметить, что из-за российского вторжения эта сумма постоянно меняется.
В свою очередь Польша уже заявила, что хочет модернизировать инфраструктуру логистического узла "Славкув". Это увеличит перевальную мощность для обслуживания грузопотоков в украинском направлении и станет "золотой сделкой" для Варшавы.
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