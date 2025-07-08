Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины
Делегацию Украины на конференции по восстановлении в Риме возглавит первая вице-премьер Юлия Свириденко. Мероприятие пройдет 10-11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента Украины Владимира Зеленского №94/2025-рп.
В распоряжении отмечается, что на конференцию поедет делегация в следующем составе:
- Юлия Свириденко -первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины, глава делегации;
- Герман Галущенко - министр энергетики Украины;
- Виталий Коваль - министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Алексей Кулеба - вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины;
- Сергей Марченко - министр финансов Украины;
- Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины;
- Герман Сметанин - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины;
- Николай Точицкий - министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Рустем Умеров - министр обороны Украины;
- Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины.
Основной целью делегации станет организация и согласование деятельности на конференции, посвященной выявлению ключевых приоритетов в восстановлении регионов, территорий и инфраструктурных объектов, пострадавших в результате российской агрессии.
Анонс поездки Зеленского в Рим
Напомним, ранее la Repubblica написало, что президент Украины Владимир Зеленский уже 9 июля прибудет в Рим. Там у него запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.
Встреча запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому).
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