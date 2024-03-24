Зеленский: РФ на этой неделе применила для ударов по Украине более тысячи ракет, дронов и бомб

"За эту неделю, с понедельника и по сей день, российские террористы применили почти 190 ракет разных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб", - сказал глава государства.

Он отметил, что за все время после полномасштабного вторжения оккупантов в Украину "никакой недели еще не было, если бы Россия воздержалась от террора".

"И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же - каждую неделю, каждый день", - заявил Зеленский.

Также он выразил благодарность защитникам неба, которые отражают вражеские воздушные атаки.

"Всем воинам мобильных огневых групп, нашей авиации, ПВО Сухопутных войск, всем специалистам нашей РЭБ. Спасибо за каждую сбитую ракету, за каждый сбитый "шахед"", - сказал глава государства.

При этом Зеленский отмечает, что "воздушный щит" Украины нуждается в значительном усилении.

"Мы работаем над этим со всеми партнерами, чьи решения могут изменить характер этой войны и обезопасить наши города и села от террора. Но уже сейчас, по крайней мере, часть ракет и большинство "шахедов" наши воины сбивают", - отметил президент.

Массированные российские воздушные удары по Украине

Напомним, в ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В общей сложности враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно: 55 "Шахедов"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Детальнее о той массированной комбинированной атаке и ее последствиях можно прочитать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов

Сегодня стало известно, что из-за массированных обстрелов графики отключений могут ввести в Одесской и Хмельницкой областях. Также сообщалось, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.