Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб", - сказав глава держави.

Він зазначив, що за весь час після повномасштабного вторгнення окупантів в Україну "жодного тижня ще не було, коли б Росія утрималась від терору".

"І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само - кожного тижня, кожного дня", - заявив Зеленський.

Також він висловив вдячність захисникам неба, які відбивають ворожі повітряні атаки.

"Усім воїнам мобільних вогневих груп, нашої авіації, ППО Сухопутних військ, усім фахівцям нашої РЕБ. Дякую за кожну збиту ракету, за кожен збитий "шахед"", - сказав глава держави.

При цьому Зеленський наголошує, що "повітряний щит" України потребує значного посилення.

"Ми працюємо над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та убезпечити наші міста й села від терору. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" наші воїни збивають", - зазначив президент.

Масовані російські повітряні удари по Україні

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме: 55 "Шахедів"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Детальніше про ту масовану комбіновану атаку та її наслідки можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що у ніч проти 24 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

Сьогодні стало відомо, що через масовані обстіли графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях. Також повідомлялося, що в Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Крім того, у Харкові та області з 25 березня і до кінця місяця вводять графіки погодинних відключень світла.