Зеленський розповів, коли поїде на зустріч з Байденом

Президент Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім. Глава держави розповів, що його офіційний візит в США має відбутися вже у липні 2021 року.
Про це український президент написав у Twitter.
За словами глави держави, на порядку денному майбутнього візиту буде розширення стратегічної співпраці між Києвом та Вашингтоном.
"Дякую Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова між Зеленським та Байденом. Президенти України та США провели розмову перед зустріччю Байдена з президентом Росії.
Як заявили у Білому домі, в ході телефонної розмови Байден висловив бажання зустрітися з Зеленським після того, як повернеться у Вашингтон після зустрічі з Путіним.
Додамо, до цього американський портал Axios повідомив, що Байден нібито передумав зустрічатися з Зеленським після зміни керівництва у "Нафтогазі".