У Байдена передумали запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу", - Axios
Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва "Нафтогазу".
Про це повідомляє портал Axios, посилаючись на джерела в Білому домі.
Співрозмовник порталу зазначив, у адміністрації викликала стурбованість "відмова Зеленського від зусиль по боротьбі з корупцією".
"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз", - повідомив портал.
Раніше Зеленський заявив про готовність зустрітись з Байденом до переговорів з президентом Росії.
Нагадаємо, раніше п'ятеро членів наглядової ради НАК подали заяви про відставку після того, як Кабмін відсторонив їх для того, щоб звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Днями у наглядової ради в нинішньому складі закінчилися повноваження.
На місце Коболєва призначили колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, який свого часу був частиною команди НАК. Контракт з ним підписали на рік, але в майбутньому в компанії повинні провести конкурс.