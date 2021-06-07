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У Байдена передумали запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу", - Axios

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 09:06
У Байдена передумали запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу", - Axios Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва "Нафтогазу".

Про це повідомляє портал Axios, посилаючись на джерела в Білому домі.

Співрозмовник порталу зазначив, у адміністрації викликала стурбованість "відмова Зеленського від зусиль по боротьбі з корупцією".

"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз", - повідомив портал.

Раніше Зеленський заявив про готовність зустрітись з Байденом до переговорів з президентом Росії.

Нагадаємо, раніше п'ятеро членів наглядової ради НАК подали заяви про відставку після того, як Кабмін відсторонив їх для того, щоб звільнити голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Днями у наглядової ради в нинішньому складі закінчилися повноваження.

На місце Коболєва призначили колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, який свого часу був частиною команди НАК. Контракт з ним підписали на рік, але в майбутньому в компанії повинні провести конкурс.

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