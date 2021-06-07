Зеленский рассказал, когда поедет на встречу с Байденом

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за приглашение посетить Белый дом . Глава государства рассказал, что его официальный визит в США должен состояться уже в июле 2021 года.

Об этом украинский президент написал в Twitter .

"Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, в повестке дня предстоящего визита будет расширение стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом. Президенты Украины и США провели разговор перед встречей Байдена с президентом России.

Как заявили в Белом доме, в ходе телефонного разговора Байден выразил желание встретиться с Зеленским после того, как вернется в Вашингтон после встречи с Путиным.

Добавим, до этого американский портал Axios сообщил, что Байден якобы передумал встречаться с Зеленским после смены руководства в "Нафтогазе".