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Команда президента готова провести конституційну реформу після нормандської зустрічі, - Єрмак

Новини » Політика     05.12.2019 - 13:36
Команда президента готова провести конституційну реформу після нормандської зустрічі, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

За його словами, ця реформа обмежиться питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО

Команда президента Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі. Про це 5 листопада заявив помічник президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Chatham House в Лондоні, передають "Новини Донбасу".

За його словами, ця реформа обмежиться питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

"Україна готова виконати положення мінських домовленостей, які передбачають проведення конституційної реформи в частині децентралізації", - сказав він.

При цьому Єрмак зазначив, що про федералізацію мова не йде. Ця реформа стосуватиметься передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, що стосуються ОРДЛО.

"Окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не буде означати, що це буде федералізація або якась автономія", - повідомив він.

Єрмак також висловив упевненість, що ця реформа не буде нести загрозу цілісності України.

Раніше помічник президента заявив, що на нормандської зустрічі в Парижі Зеленський висуне умови прямих переговорів з ОРДЛО.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський за результатами нормандської зустрічі може запропонувати Раді продовження закону про особливий статус Донбасу.

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Новини України КонституцияОРДЛО
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