У Зеленського назвали умову продовження закону про статус Донбасу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон про статус Донбасу можуть продовжити за результатами нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський за результатами нормандської зустрічі може запропонувати Раді продовження закону про особливий статус Донбасу. Про це на виступі в лондонському Chatham House заявив помічник президента Андрій Єрмак, передають "Новини Донбасу".

За словами Єрмака, продовження закону про статус Донбасу залежить від результатів запланованого на 9 грудня саміту "нормандської четвірки".

"За результатами саміту в Парижі - підкреслюю, це буде залежати від результатів саміту - президент буде готовий внести на розгляд парламенту законопроект щодо продовження дії цього закону", - заявив Єрмак.

Він також додав, що після цього зможуть внести зміни до закону в частині імплементації "формули Штайнмайєра".

За результатами зустрічі в «нормандському форматі» президент Зеленський буде готовий внести у Верховну Раду законопроект про продовження чинного закону про «особливий статус» Донбасу, заявив його помічник Андрій Єрмакhttps://t.co/7ryDEcJNXq pic.twitter.com/vuXtq0uGu5 — Новини Донбасу (@novostidnua) December 5, 2019

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що через брак часу у Верховній раді не планується розгляд нового закону про особливий статус Донбасу.

До цього передбачалося, що новий закон про особливий статус Донбасу почнуть готувати після зустрічі в нормандському форматі. У комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вважали, що новий законопроект почнуть розробляти 10-11 грудня.