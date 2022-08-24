ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський розповів, чи безпечно зараз у Києві

Новость на русском →
Київ, Середа 24 серпня 2022 17:48
Зеленський розповів, чи безпечно зараз у Києві Фото: Зеленський розповів, чи безпечно зараз у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Константин Широкун

Небезпеку в Києві можуть представляти тільки представники Росії. Весь цивілізований світ Україну підтримує.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Що стосується безпеки в Києві. А ви зараз боїтеся когось? Ми не боїмося РФ. Небезпеку в нашій державі можуть представляти представники тільки однієї держави, весь інший цивілізований світ нас підтримує", - підкреслив глава держави.

Візит Джонсона до Києва

Сьогодні в День Незалежності до столиці прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Це його прощальний візит в Україну, адже восени Джонсон піде з посади. Глава британського уряду привітав українців зі святом і підкреслив, що його країна продовжує надавати підтримку.

Також ми писали, що в ході свого візиту Джонсон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на більш ніж 63 млн доларів (54 млн фунтів стерлінгів).

Крім того, Борис Джонсон зазначив, що в Британії вважають, що зараз для України не час починати переговори з Росією, оскільки влада країни-агресора хоче тільки напасти і забрати життя українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Борис Джонсон Вторгнення Росії до України
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів