Луцького терориста відправлять на психологічну експертизу

Фото: захоплення заручників в Луцьку (konkurent ua)

За словами Антона Геращенка, чоловік отримає тривалий термін арешту

Максиму Кривошу, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька, проведуть психіатричну експертизу. Після йому оберуть запобіжний захід.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі NewsOne.

"Далі його чекає судова процедура, він буде затриманий, йому обрано запобіжний захід, очевидно, це буде утримання під вартою без альтернативи, і далі він буде нести відповідальність за те, що зробив", - зазначив він.

При цьому він зазначив, що Кривош не отримає довічний термін, а тривалий термін ув'язнення.

Він додав, що чоловікові проведуть психіатричну експертизу.

"Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, і вона буде проведена", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні о 9:25 у центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами. Він взяв їх у заручники.

Близько 21:40 чоловік почав випускати заручників, після чого його затримали.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.