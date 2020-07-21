ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський виконав вимоги чоловіка, який захопив заручників в Луцьку

Вівторок 21 липня 2020 21:09
Зеленський виконав вимоги чоловіка, який захопив заручників в Луцьку
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Володимир Зеленський записав відеозвернення на вимогу загарбника

Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Кривоша. У зв'язку з цим загарбник відпустив трьох людей.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Зеленського.

"Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім", - сказав президент.

Крім того, в коментарях під відео від імені Володимира Зеленського опубліковані вимоги Кривоша, які він залишив у своїх соцмережах перед захопленням автобуса в центрі Луцька.

Зеленський виконав вимоги чоловіка, який захопив заручників в Луцьку

Нагадаємо, Кривош вимагав від голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записати і викласти на YouTube заяви про те, що саме вони - терористи в законі.

Раніше повідомлялося, що Кривоша відпустив трьох заручників після розмови з Зеленським.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийЛуцькзаложники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся