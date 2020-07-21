Зеленський виконав вимоги чоловіка, який захопив заручників в Луцьку

Володимир Зеленський записав відеозвернення на вимогу загарбника
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Кривоша. У зв'язку з цим загарбник відпустив трьох людей.
Відповідне відео з'явилося на сторінці Зеленського.
"Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім", - сказав президент.
Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 21 липня 2020 р.
Крім того, в коментарях під відео від імені Володимира Зеленського опубліковані вимоги Кривоша, які він залишив у своїх соцмережах перед захопленням автобуса в центрі Луцька.
Нагадаємо, Кривош вимагав від голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записати і викласти на YouTube заяви про те, що саме вони - терористи в законі.
Раніше повідомлялося, що Кривоша відпустив трьох заручників після розмови з Зеленським.