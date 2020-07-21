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Терорист у Луцьку дозволив передати заручникам воду

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 19:03
Терорист у Луцьку дозволив передати заручникам воду
Фото: автобус із заручниками (volyn24.com)
Автор: Роман Калиниченко

Геращенко назвав це "першими результатами" переговорів

У результаті переговорів з Максимом Кривошем, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, вдалося передати утримуваним воду. Упаковки з водою передав перший заступник Нацполіції.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Геращенко назвав це "першими результатами" переговорів з терористом.

"Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки з водою. Воду заручникам передав перший заступник Національної поліції Євген Коваль", - повідомив чиновник.

#Луцьк: Перший заступник голови Національна поліція України Євген Коваль передав заручникам питну воду Про перші...

Опубліковано МВС України Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронцям вдалося налагодити контакт з терористом.

РБК-Україна стежить за розвитком ситуації у Луцьку, де озброєний чоловік з самого ранку утримує в заручниках близько 20 осіб.

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