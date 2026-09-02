ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Стрелять можно только в оккупантов": Зеленский требует разобраться с перестрелкой силовиков в Киеве

20:39 02.09.2026 Ср
2 мин
К выяснению обстоятельств привлекли Генпрокурора и Государственное бюро расследований
aimg Мария Науменко
"Стрелять можно только в оккупантов": Зеленский требует разобраться с перестрелкой силовиков в Киеве Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Перестрелка между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве вызвала резонанс. Обстоятельства конфликта должны проверить следователи и сами спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства назвал ситуацию "совершенно позорной" и заявил, что все обстоятельства конфликта должны быть установлены. По его словам, он уже обсудил инцидент с Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

К выяснению обстоятельств будут привлечены Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований. Должна быть проверена не только версия одной из сторон, но и все свидетельства и заявления участников конфликта.

"Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагова", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после установления всех обстоятельств должно наступить ответственность для причастных к инциденту. Речь идет, в частности, о возможных кадровых решениях руководителей спецслужб относительно участников событий.

Отдельно должны пройти внутренние расследования СБУ и ГУР, чтобы выяснить, что именно стало причиной конфликта и при каких обстоятельствах между представителями украинских спецслужб произошла стрельба.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только у российских оккупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто такое, что кому-то позволено", - подытожил Зеленский.

Перестрелка на Шумского

Напомним, в ночь на 2 сентября на столичных Березняках, на улице Юрия Шумского, 10, произошла стрельба .

Утром СБУ и ГУР заявили, что проводили операцию по предотвращению теракта, который, по их данным, ФСБ РФ готовила против одного из российских оппозиционеров в Украине.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о заместителе командира РДК Степане Каплунове. Впоследствии сообщение ГУР об операции впоследствии исчезло.

Позже СБУ заявила, что во время обыска по одному из адресов на ее оперативно-следственную группу якобы напали вооруженные люди, также заблокировавшие автомобилями проезд правоохранителям.

Для остановки сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа".

По данным СБУ, в результате применения оружия ранены, а нападавших задержали. В службе утверждают, что они принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. К выяснению обстоятельств также присоединились ДБР и ОГП.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Украина ГБР ГУР Прокуратура
Новости
Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине
Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью