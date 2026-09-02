Перестрелка в Киеве: СБУ сообщила о вооруженном нападении, есть раненые

СБУ сообщила о вооруженном нападении во время следственных действий на Березняках в Киеве. Есть раненые.

В штабе РДК заявили, что не располагают никакой информацией о его местонахождении, и обратились в ГУР, СБУ и ДБР.

Напомним, что 1 сентября стало известно, что заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова похитили у собственного дома .

Нападавших задержали. Предварительно установлено, что они принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины.

Чтобы остановить нападение и обезопасить участников процессуальных действий, на место вызвали бойцов спецподразделения Центра специальных операций "Альфа" СБУ.

В ходе обыска группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу. Нападавшие также заблокировали автомобилями проезд правоохранителей, чтобы помешать следственным действиям.

Согласно заявлению, представители Службы безопасности Украины (СБУ) проводили безотлагательные действия по одному из киевских адресов. Обыск являлся частью расследования теракта, который, по версии ведомства, организовала ФСБ РФ.

В тот же день утром 2 сентябряСБУ совместно с ГУР сообщили, что сорвали теракт ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину по случаю Дня независимости.

По данным источников РБК-Украина, речь идет именно о Каплунове, хотя официально в спецслужбе его имя не называли.

Между тем , в соцсетях утром 2 сентября распространили видео с последствиями стрельбы на Березняках, в районе улицы Юрия Шумского. Полиция временно перекрыла движение в этом районе.