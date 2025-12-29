Россия хочет успеха Украины, - Трамп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

После завершения встречи с президентом Владимиром Зеленским, лидеры Украины и США вышли к прессе. В ходе ответов на один из вопросов Трамп заявил, глава Кремля Владимир Путин "щедр" в своем желании успеха Украины, включая продажу энергетики по низкой цене.

"Россия хочет успеха Украины. Это может звучать немного странно, я объяснял президенту Зеленскому: президент Путин был очень щедр в своем желании успеха Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам", - заявил Трамп.