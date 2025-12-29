ua en ru
Россия хочет успеха Украины, - Трамп

Понедельник 29 декабря 2025 01:08
Россия хочет успеха Украины, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину успешной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

После завершения встречи с президентом Владимиром Зеленским, лидеры Украины и США вышли к прессе. В ходе ответов на один из вопросов Трамп заявил, глава Кремля Владимир Путин "щедр" в своем желании успеха Украины, включая продажу энергетики по низкой цене.

"Россия хочет успеха Украины. Это может звучать немного странно, я объяснял президенту Зеленскому: президент Путин был очень щедр в своем желании успеха Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам", - заявил Трамп.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, что 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде. Американский лидер выбрал местом для переговоров по мирному плану свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

После переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, от Трампа касаемо РФ было сказано следующее:

  • Россия пытается захватить еще территории, поэтому нужно торопиться со сделкой;
  • в рабочую группу США по Украине войдут Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер, генерал Кейн. Цель - переговоры с Россией;
  • через несколько недель станет ясно, сработает ли мирный план;
  • вопрос ЗАЭС обсуждался долго. Путин хочет видеть ее введение в эксплуатацию. Большая уступка Путина в том, что он не бомбит объект;
  • Путин не соглашался на прекращения огня для проведения референдума, так как прекращения огня легко нарушить;
  • встреча в формате Трамп-Зеленский-Путин может произойти в нужное время.

Подробнее о том, какие итоги переговоров и что сказал каждый из лидеров - читайте в материале РБК-Украина.

