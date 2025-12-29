Россия хочет успеха Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину успешной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
После завершения встречи с президентом Владимиром Зеленским, лидеры Украины и США вышли к прессе. В ходе ответов на один из вопросов Трамп заявил, глава Кремля Владимир Путин "щедр" в своем желании успеха Украины, включая продажу энергетики по низкой цене.
"Россия хочет успеха Украины. Это может звучать немного странно, я объяснял президенту Зеленскому: президент Путин был очень щедр в своем желании успеха Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам", - заявил Трамп.
Встреча Трампа и Зеленского
Напомним, что 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде. Американский лидер выбрал местом для переговоров по мирному плану свою резиденцию в Мар-а-Лаго.
После переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, от Трампа касаемо РФ было сказано следующее:
- Россия пытается захватить еще территории, поэтому нужно торопиться со сделкой;
- в рабочую группу США по Украине войдут Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер, генерал Кейн. Цель - переговоры с Россией;
- через несколько недель станет ясно, сработает ли мирный план;
- вопрос ЗАЭС обсуждался долго. Путин хочет видеть ее введение в эксплуатацию. Большая уступка Путина в том, что он не бомбит объект;
- Путин не соглашался на прекращения огня для проведения референдума, так как прекращения огня легко нарушить;
- встреча в формате Трамп-Зеленский-Путин может произойти в нужное время.
Подробнее о том, какие итоги переговоров и что сказал каждый из лидеров - читайте в материале РБК-Украина.