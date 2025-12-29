Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров
Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам продолжать оккупацию Запорожской области и наступать на Запорожье.
Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "Интерфакс".
Путин во время совещания по ситуации на войне против Украины заявил о том, что российские оккупанты якобы выполняют поставленные перед ними задачи в Запорожской области. По словам диктатора, украинские воины готовились к обороне региона много лет.
В свою очередь командующий российской группировкой "Днепр" Михаил Теплинский нафантазировал, что солдаты РФ "находятся в 15 км от южной окраины Запорожья.
"Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой "Восток" по освобождению Запорожья", - ответил ему глава Кремля.
В свою очередь начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сказал о якобы захвате села Лукьяновское и "уличных боях" в городе Орехов.
Стоит заметить, что украинские военные пока не комментировали такую информацию, но, судя по карте DeepState, это очередной фейк российского военного командования.
Доклады Путину приукрашивают
Напомним, ранее западные чиновники в комментарии Financial Times рассказали о том, что российские генералы часто врут диктатору Владимиру Путину о ситуации на фронте.
На этом фоне у главы Кремля появляется вера в то, что Россия якобы может победить Украину.
На Путина не влияют даже после того, как доверенные лица объясняют ему, что война становится для Москвы неподъемным бременем.
К слову, только недавно российские генералы рассказывали Путину о "контроле" над Купянском. Но сейчас украинские воины контролируют 90% города, а солдаты РФ окружены.