Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров

Москва, Понедельник 29 декабря 2025 17:41
UA EN RU
Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам продолжать оккупацию Запорожской области и наступать на Запорожье.

Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "Интерфакс".

Путин во время совещания по ситуации на войне против Украины заявил о том, что российские оккупанты якобы выполняют поставленные перед ними задачи в Запорожской области. По словам диктатора, украинские воины готовились к обороне региона много лет.

В свою очередь командующий российской группировкой "Днепр" Михаил Теплинский нафантазировал, что солдаты РФ "находятся в 15 км от южной окраины Запорожья.

"Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой "Восток" по освобождению Запорожья", - ответил ему глава Кремля.

В свою очередь начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сказал о якобы захвате села Лукьяновское и "уличных боях" в городе Орехов.

Стоит заметить, что украинские военные пока не комментировали такую информацию, но, судя по карте DeepState, это очередной фейк российского военного командования.

Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоровФото: Лукьяновское и Орехов на карте (скриншот)

Доклады Путину приукрашивают

Напомним, ранее западные чиновники в комментарии Financial Times рассказали о том, что российские генералы часто врут диктатору Владимиру Путину о ситуации на фронте.

На этом фоне у главы Кремля появляется вера в то, что Россия якобы может победить Украину.

На Путина не влияют даже после того, как доверенные лица объясняют ему, что война становится для Москвы неподъемным бременем.

К слову, только недавно российские генералы рассказывали Путину о "контроле" над Купянском. Но сейчас украинские воины контролируют 90% города, а солдаты РФ окружены.

