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У Трампа ждут ответа Киева на идеи по Крыму и отказу от НАТО, - WSJ

Понедельник 21 апреля 2025 07:11
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У Трампа ждут ответа Киева на идеи по Крыму и отказу от НАТО, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США на этой неделе ожидают от Киева ответы на идеи по поводу завершения войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам западных чиновников, идеи были изложены в конфиденциальном документе, который высокопоставленные чиновники администрации Трампа представили украинской стороне в Париже в четверг. Их также показали европейским чиновникам на однодневной встрече.

Теперь США ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет получен на встрече официальных лиц Соединенных Штатов, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если совпадение позиций трех сторон будет достигнуто, предложения могут быть переданы Москве.

Какие идеи предлагают США

Идеи, представленные США в Париже, включали несколько аспектов. Среди них:

  • исключения вступления Украины в НАТО;
  • объявление зоны вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Вашингтона.

При этом, по словам западных чиновников, идеи, выдвинутые представителями команды Трампа - не соответствуют ряду российских требований. В частности, США не признают, что РФ имеет законное право контролировать четыре области в восточной части Украины (речь о Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях). При этом Вашингтон не требует, чтобы войска РФ покинули эти районы. О том, что США рассмотрят возможность признания Крыма российским, ранее писало Bloomberg.

"Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказалась признать, что у России есть законные претензии на какую-либо ее территорию", - пишет WSJ.

Также, по данным издания, США не предлагают ограничивать численность украинских войск и не исключают западную военную поддержку Киеву или же размещение в стране европейских войск.

Прекращение огня в Украине

Напомним, ранее в СМИ была информация, что президент США Дональд Трамп намерен закончить войну в Украине до 20 апреля.

В прошедшую субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое действовало с вечера того дня до момента начала сегодняшних суток. Речь шла о приостановке всех боевых действий.

"Прекращение огня" в воздухе действительно было, ни в одной области, по крайней мере в воскресенье, не было ни одной тревоги. Однако ситуация на фронте была иной. Хоть боевой активности было меньше, но бои все равно продолжались.

В ответ на объявление о "перемирии" президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предложил продлить полное прекращение огня на 30 дней. Позже - хотя бы тишину в воздухе. Однако ответа от Москвы так и не было. Также важно отметить, что в Госдепартаменте США тоже отреагировали и заявили, что поприветствовали бы продолжение прекращение огня.

Этой ночью Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат на этой неделе сделку. Он не уточнил какую именно, но скорее всего, речь шла о мирном соглашении.

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