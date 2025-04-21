У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной, - WSJ
США в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривают идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В материале издание указаны предложения, которые были сделаны Киеву на прошлой неделе в Париже с целью завершить войну. Частично эти пункты описывались в других изданиях, но WSJ стало известно о еще одной идеи, которую рассматривают у президента США Дональда Трампа.
По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.
Ранее в марте, Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".
Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.
В Украине хотят вернуть контроль над ЗАЭС
Напомним, менее недели назад министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина заинтересована вместе с США контролировать Запорожскую АЭС.
"Она (ЗАЭС. - ред.) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", - сказал он.
Месяцем раннее в МИД РФ заявили, что считают Запорожскую атомную электростанцию российским ядерным объектом. И поэтому, они не передадут ни одному другому государству.
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