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У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной, - WSJ

Понедельник 21 апреля 2025 04:22
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У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной, - WSJ Фото: нейтральная территория будет под контролем США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривают идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В материале издание указаны предложения, которые были сделаны Киеву на прошлой неделе в Париже с целью завершить войну. Частично эти пункты описывались в других изданиях, но WSJ стало известно о еще одной идеи, которую рассматривают у президента США Дональда Трампа.

По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.

Ранее в марте, Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.

В Украине хотят вернуть контроль над ЗАЭС

Напомним, менее недели назад министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина заинтересована вместе с США контролировать Запорожскую АЭС.

"Она (ЗАЭС. - ред.) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", - сказал он.

Месяцем раннее в МИД РФ заявили, что считают Запорожскую атомную электростанцию российским ядерным объектом. И поэтому, они не передадут ни одному другому государству.

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