У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В материале издание указаны предложения, которые были сделаны Киеву на прошлой неделе в Париже с целью завершить войну. Частично эти пункты описывались в других изданиях, но WSJ стало известно о еще одной идеи, которую рассматривают у президента США Дональда Трампа.

По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.

Ранее в марте, Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.