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В Москве присвоили ЗАЭС, заявив, что это российский ядерный объект

Вторник 25 марта 2025 20:49
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В Москве присвоили ЗАЭС, заявив, что это российский ядерный объект Архивное фото: Запорожская АЭС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Российской Федерации считают, что Запорожская атомная станция является российским ядерным объектом. И поэтому ее не передадут ни одному другому государству.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе российского МИД, пишет "ТАСС".

"ЗАЭС - российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна", - заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве считают, что все сотрудники Запорожской АЭС являются гражданами России, и поэтому с их жизнями нельзя играть. Традиционно в РФ вспомнили и Вооруженные силы Украины и их якобы "зверства".

"Совместная эксплуатация станции с любым государством недопустима", - сказано в заявлении.

Контроль над ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Периодически станция отключается от резервного энергоснабжения. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, это связано с постоянными обстрелами.

Недавно в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопрос электростанций и АЭС в Украине. Трамп заявил, что США могут помочь Украине в управлении ими.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что американский президент во время разговора с ним интересовался Запорожской АЭС и возможным участием США в ее восстановлении. Трамп спросил, будет ли понимание украинской власти, что США может модернизировать ЗАЭС.

Однако Зеленский отметил, что Запорожская АЭС принадлежат государству, и передавать право собственности на нее Украина никому не собирается. Но США могут инвестировать средства в ее восстановление и модернизацию.

Подробнее о том, зачем США контроль над ЗАЭС Украины и возможно ли это, - в материале РБК-Украина.

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