Украина заинтересована вместе с США контролировать Запорожскую АЭС, - Галущенко

Если мир позволит России удержать Запорожскую АЭС, это может разрушить доверие к атомной энергетике, а также приблизить новую катастрофу уровня Чернобыльской. США и Украина готовы нивелировать эту угрозу.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на дискуссионной панели Атлантического совета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Присутствующие спросили министра об инициативе президента США Дональда Трампа о возможности совместной собственности над ЗАЭС. Галущенко отметил, что Украина и США имеют общую заинтересованность в возвращении станции под управление Украины и восстановлении ее функционирования.

"Она (ЗАЭС. - ред.) может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", - сказал Галущенко.

Непринятое катастрофическое состояние

Глава Минэнерго также отметил неприемлемость состояния, в котором сейчас находится захваченная россиянами Запорожская АЭС.

Он назвал катастрофическим прецедентом, если международное сообщество допустит содержание Россией станции даже без ее полноценного запуска. По его мнению, "это поставит под угрозу все достижения цивилизованного мира в сфере мирного использования ядерной энергии".

"Сейчас мы говорим об определенном ренессансе атомной промышленности, но никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию, и сохранять контроль над ней, даже когда закончится война... Мы должны показать, что нельзя противоправно захватывать силой любой атомный объект - большой или малый", - сказал Галущенко.

Угроза ядерной аварии

В рамках дискуссии Галущенко также обратил внимание на угрозы, которые создают российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. По его словам, под постоянной опасностью находится не только отключенная Запорожская АЭС, но и три другие атомные станции, продолжающие работу на подконтрольной Украине территории.

Министр напомнил, что с августа прошлого года зафиксировано более 150 инцидентов, когда российские ракеты или беспилотники пролетали над этими станциями или вблизи них.

Он напомнил, как "у всех перед глазами" Россия атаковала дроном объект "Укрытие" Чернобыльской АЭС.

Кроме этого, Украина постоянно обращает внимание МАГАТЭ на очень опасные умышленные российские атаки против подстанций, которые обслуживают объекты атомной энергетики. Глава Минэнерго отметил, что такие удары могут вызвать аварийное обесточивание работающих энергоблоков - и это лишь один шаг к повторению сценария вроде Фукусимы.

"Это то послание, которое мы постоянно распространяем в проектах резолюций МАГАТЭ, и просим их экспертов посетить эти подстанции. Потому что, когда мы имеем аварийное отключение действующего блока - остается лишь один шаг к аварии по сценарию Фукусимы, лишь один шаг к ядерному инциденту. Такие действия абсолютно противоречат любым стандартам атомной безопасности", - отметил Галущенко.