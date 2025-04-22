"Российский" Крым и не только: WP узнало детали последнего предложения США в Лондоне
США подготовили к завтрашним переговорам в Лондоне свое видение мирной сделки между Украиной и Россией. В частности, речь якобы идет о признании Крыма российским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным трех неназванных источников издания, инициатива США, которую Украине представили еще на прошлой неделе в Париже, предусматривает, что Вашингтон признает аннексию Крыма Россией, а также отменит антироссийские санкции в рамках будущей сделки.
Взамен на это Россия должна будет прекратить боевые действия против Украины. Это воспринимается как "последнее предложение США".
Неназванный западный чиновник заявил в комментарии WP, что объем давления на Украину "поражает воображение".
По данным журналистов, ожидается, что французские, британские и немецкие переговорщики будут настаивать на том, чтобы любая сделка включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, возможно, за счет замороженных российских активов.
WP пишет, что "европейские и даже украинские чиновники в частном порядке признают", что вернуть контроль над оккупированными территориями Украине вряд ли удастся в ближайшее время. Но есть надежда, что удастся притормозить спешку с заключением соглашения, которое позволит Москве удержать оккупированные земли и выйти из-под санкций, не получив при этом значительных выгод для Украины.
При этом издание со ссылкой на собеседников уточняет, что предложение о признании Крыма российским появилось после визитов спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву. Источник WP назвал такую инициативу "идеей Уиткоффа". Важно отметить, что Украину признавать Крым российским "заставлять не будут".
Встреча в Лондоне
Напомним, завтра, 23 апреля, украинские, французские, американские и британские чиновники проведут встречу в Лондоне. Они будут обсуждать пути завершения войны между Украиной и Россией. Аналогичная встреча уже прошла в Париже на прошлой неделе.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио угрожал, что если в ближайшие дни по этому вопросу не будет прогресса, то его страна перестанет выполнять роль посредника между двумя воюющими странами.
Такую позицию подтвердил и президент США Дональд Трамп. Он допустил выход США из переговоров, если одна из сторон будет создавать серьезные препятствия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.