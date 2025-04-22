"Российский" Крым и не только: WP узнало детали последнего предложения США в Лондоне

США подготовили к завтрашним переговорам в Лондоне свое видение мирной сделки между Украиной и Россией. В частности, речь якобы идет о признании Крыма российским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным трех неназванных источников издания, инициатива США, которую Украине представили еще на прошлой неделе в Париже, предусматривает, что Вашингтон признает аннексию Крыма Россией, а также отменит антироссийские санкции в рамках будущей сделки.

Взамен на это Россия должна будет прекратить боевые действия против Украины. Это воспринимается как "последнее предложение США".

Неназванный западный чиновник заявил в комментарии WP, что объем давления на Украину "поражает воображение".

По данным журналистов, ожидается, что французские, британские и немецкие переговорщики будут настаивать на том, чтобы любая сделка включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, возможно, за счет замороженных российских активов.

WP пишет, что "европейские и даже украинские чиновники в частном порядке признают", что вернуть контроль над оккупированными территориями Украине вряд ли удастся в ближайшее время. Но есть надежда, что удастся притормозить спешку с заключением соглашения, которое позволит Москве удержать оккупированные земли и выйти из-под санкций, не получив при этом значительных выгод для Украины.

При этом издание со ссылкой на собеседников уточняет, что предложение о признании Крыма российским появилось после визитов спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву. Источник WP назвал такую инициативу "идеей Уиткоффа". Важно отметить, что Украину признавать Крым российским "заставлять не будут".