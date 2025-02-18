Зеленский провел "долгий разговор" с Макроном после саммита европейских лидеров в Париже

Глава государства отметил, что Макрон встречался с другими европейскими лидерами, во время которой стороны "говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины".

"У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", - рассказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что Макрон также проинформировал его о разговорах "с другими лидерами, не только европейскими".

"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи", - говорится в заявлении Зеленского без уточнений деталей.

Также президент Украины подчеркнул, что нужно обеспечить "надежный, длительный мир".

"Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности", - добавил глава государства.

Встреча европейских лидеров в Париже

Напомним, 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон собрал лидеров ряда стран Европы в Париже на "экстренный саммит" для того, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности. Причиной такой встречи стала, в частности, политика нового президента США Дональда Трампа.

Западные обозреватели и СМИ писали, что одной из ключевых тем саммита в Париже станет дальнейшая поддержка Украины в войне с РФ.

Добавим, 16 февраля британское издание The Guardian писало, что на саммите у Макрона будет рассмотрен вопрос "автоматического вступления Украины в НАТО".

Отметим, что это происходит на фоне значительного усиления обсуждений в Европе вопроса отправки в Украину миротворцев в случае возможных договоренностей между Киевом и Москвой при посредничестве Вашингтона о прекращении войны.

Вчера и сегодня Лондон и Берлин высказались о готовности отправить британских и немецких военнослужащих для такой миссии. Перед этим Швеция также заявила, что не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.