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Германия заявила, что "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину после войны

Понедельник 17 февраля 2025 16:35
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Германия заявила, что "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину после войны Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии выразило готовность отправить свои войска для поддержки потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, представитель министерства обороны страны заявил, что Германия "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину, если будут согласованы соответствующие рамки.

Однако, по его словам, еще слишком рано вдаваться в подробности предложений.

Это заявление представитель Минобороны Германии сделал накануне сегодняшнего саммита европейских лидеров в Париже.

Спикер немецкого правительства сказал, что они не ожидают конкретных результатов от переговоров.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что "мы должны убедиться, что Европа преодолевает вызовы будущего сильно и суверенно и с прямой спиной".

"Я уверен, что мы сможем выработать четкую позицию", - подчеркнул он.

Миротворческие войска в Украине

Напомним, на днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.

Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину в составе миротворческих сил. Варшава готова продолжить логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

Добавим, что президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что численность иностранных миротворцев в Украине может составлять до 110 тысяч. При этом он добавил, что желательно участие в этой миссии морских стран, например, Британии.

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Война в Украине Олаф Шольц
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