На саммите у Макрона рассмотрят вопрос "автоматического вступления Украины в НАТО", - СМИ

В понедельник, 17 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в Париже саммит европейский оборонных держав. Он будет иметь цель потребовать от США прекратить исключать Европу и Киев из переговорного процесса, обсудить автоматическое вступление Украины в НАТО и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Завтра президент соберет основные европейские страны для обсуждения вопросов европейской безопасности", - анонсировал в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По информации европейских дипломатических источников, в саммите примут участие Германия, Польша, Италия и Дания - представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также приедут: премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц и глава польского правительства Дональд Туск. Франция в свою очередь полна решимости, чтобы Великобритания принимала активное участие во всех будущих дискуссиях по Украине.

На встрече будут обсуждаться оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить, чтобы дать Украине надежные гарантии безопасности, включая план автоматического членства Украины в НАТО в случае явного нарушения Россией соглашения о прекращении огня. США заявляли, что для любой стороны, которая нарушит соглашение о прекращении огня, должны быть разрушительные последствия, элемент, отсутствовавший в предыдущих соглашениях о прекращении огня на Украине.

Издание отмечает, что предложение о членстве в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня (вероятно, при этом США должны будут оставаться гарантом поддержки Украины) продвигалось некоторыми сенаторами США и теперь пользуется поддержкой высокопоставленных европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба.

The Guardian добавило, что парижская встреча будет направлена также на то, чтобы наметить европейский план действий после нескольких дней брифингов администрации Трампа. Кроме того, парижскому саммиту нужно будет решить, как реагировать на просьбу США разъяснить, готовы ли лидеры выделить войска для стабилизационных сил в случае прекращения огня в Украине.

Параллельно с этой встречей, официальные лица США начнут предварительные переговоры в Эр-Рияде с российскими коллегами о прекращении огня. Переговоры Штатов и России предшествуют запланированной на эту неделю встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Это будет первая встреча между странами за последние два года.